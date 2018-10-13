عاجل.. "الداخلية السعودية": حريصون على تبيان الحقيقة كاملة حول اختفاء خاشقجي

شدد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود، على حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي.





جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قبل قليل، بشأن اختفاء جمال خاشقجي.





وقال إن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتل خاشقجي هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة.





كما أكد التعاون مع تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية، مؤكدًا أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية.





وأشار وزير الداخلية السعودي، إلى شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات بشأن اختفاء خاشقجي.



