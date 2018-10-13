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أنغام تنعي شقيقتها غنوة وتسأل جمهورها الفاتحة لها

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:44 ص
أنغام تنعي شقيقتها غنوة وتسأل جمهورها الفاتحة لها
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نعت المطربة أنغام شقيقتها الفنانة غنوة التي لقيت مصرعها إثر حادث سيارة.

ونشرت أنغام صورة شقيقتها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" معلقة عليها" "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله أختي غنوة، نسألكم الفاتحة والدعاء للمغفور لها بإذن الله».

ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفنانة عزاءها غدًا الأحد، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.


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