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كيفية مشاهدة مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:22 ص
كيفية مشاهدة مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية؟
ألمانيا
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أحمد عصام
 

يواجه منتخب هولندا نظيره منتخب ألمانيا، وذلك خلال منافسات البطولة المستحدثة دوري الأمم الأوروبية، اليوم السبت والموافق 13 اكتوبر.

 

وتعد بطولة دوري الأمم الأوروبية هي بمثابة بديل للمباريات الودية وتتكون من 55 منتخبا أوروبيا، حيث انطلقت البطولة من يوم 6 سبتمبر 2018 الماضي، وتستمر حتى المباراة النهائية في 9 يونيو 2019.

 

- موعد المباراة والملعب:

 

وتقام مباراة هولندا ضد المانيا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب يوهان كرويف، مساء اليوم السبت 13 أكتوبر في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة و 8:45 بتوقيت القاهرة.

 

- القناة الناقلة للمباراة:

 

سيتم إذاعة مباراة منتخب هولندا ضد ألمانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2018 مباشرةً وحصرياً على فضائية "beIN SPORTS 2 HD" الرياضية المشفرة.

 

يذكر أن المنتخب الألماني يقع مع منتخبي هولندا وفرنسا بنفس المجموعة، حيث فاز منتخب فرنسا أمام هولندا، وتعادل مع ألمانيا.

 

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة هولندا وألمانيا عبر موقع الفجر الرياضي.

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