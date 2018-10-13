عاجل.. رسالة قوية من "الداخلية السعودية" لوسائل الإعلام بشأن اختفاء جمال خاشقجي

أكد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود، التعاون مع تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية، مؤكدًا أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية.





جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قبل قليل، بشأن اختفاء جمال خاشقجي.





كما أشار إلى شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات بشأن اختفاء خاشقجي.





وقال وزير الداخلية، إن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتل خاشقجي هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة.



