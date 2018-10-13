الكرة الهجومية التي يعشقها المصريون.. أجيري يواصل صحوته مع الفراعنة

واصل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني صحوته التدريببة مع الفراعنة في المباراة الثانية الرسمية له في التصفيات المؤهلة إلى إمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

وحقق المنتخب الوطني فوزاً عريضاً على ضيفه سوازيلاند بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الثالثة بالتصفيات الإفريقية باستاد السلام مساء اليوم الجمعة.

ونجح المدرب الجديد للفراعنة في تقديم أوراق اعتماده للمرة الثانية على التوالي بالفوز الكبير على سوازيلاند بعد الفوز على النيجر في الجولة الثانية بسداسية نظيفة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وحتى هذه اللحظة يجيد خافيير أجيري مدرب المنتخب الوطني تحقيق انتصارات ونتائج إيجابية مع الفراعنة بالتصفيات الإفريقية ممزوجة بالأداء الفني المميز كثرة الأهداف على عكس ما ظهر به المنتخب في الماضي مع الأرجنتني هيكتور كوبر المدرب السابق للفراعنة.

وبغض النظر عن قوة الخصم من عدمه، إلا أن أجيري المدير الفني للمنتخب قدم أوراق اعتماده بشكل قوي في المباراتين الماضيتين أمام النيجر وسوازيلاند بالتصفيات الإفريقية الأمر الذي يسهل من مهتمه القادمة معنوياً وجماهيرياً في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي إمم إفريقيا بالكاميرون مع المنافس الأخر بالمجموعة تونس.

وبلا شك أن مباراة المنتخب المصري تحت قيادة أجيري ضد نسور قرطاج ضمن نفس التصفيات ستكون الاختبار الحقيقي للمدرب المكسيكي مع الفراعنة ورد الثأثر بالخسارة في الجولة الأولى من المنتخب التونسي في عقر داره.