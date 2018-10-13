"مفيش ممثلة طوله".. أحمد مجدي يحرج 5 نجمات أمام الكاميرا (صور)
قدم الفنان الشاب أحمد مجدي، مجموعة من الأدوار الهامة خلال السنوات الأخيرة، وهو واحد من النجوم الذين تميزوا بصفات الرجل "الجان" من حيث الوسامة والجسد الممشوق والإطلالة الجذابة أمام الكاميرا، ولكن طول قامته وضع بعض نجمات الفن في مواقف لا يحسدن عليها، يرصدها "الفجر الفني" في السطور التالية..
مريم حسن
أظهرت مشاهد الفنانة مريم حسن مع أحمد مجدي، فرق الطول بينهما، خلال مشاركتهما في بطولة قصة "جدول الضرب" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 2"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.
ديانا
نفس المشكلة واجهت الفنانة الشابة ديانا، أثناء ظهورها في نفس المشاهد مع أحمد مجدي، خلال مسلسل "بالحجم العائلي" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.
أمينة خليل
تعرضت الفنانة أمينة خليل، لنفس الموقف مع أحمد مجدي، أثناء ظهورهما في مسلسل "لا تطفئ الشمس" في رمضان 2017، وهو مأخوذ عن رواية إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر خضير.
ركين سعد
انضمت الفنانة ركين سعد، لقائمة النجمات اللاتي أظهر أحمد مجدي قصر قامتهن، وذلك خلال مشاركتهما في مسلسل "واحة الغروب" في رمضان 2017، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري.
أروى جودة
واجهت الفنانة أروى جودة، نفس المشكلة أمام أحمد مجدي، خلال مشاركتها معه في مسلسلي "العهد.. الكلام المباح" الذي عرض في رمضان 2015، و"حجر جهنم" من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي.