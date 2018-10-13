"مفيش ممثلة طوله".. أحمد مجدي يحرج 5 نجمات أمام الكاميرا (صور)

قدم الفنان الشاب أحمد مجدي، مجموعة من الأدوار الهامة خلال السنوات الأخيرة، وهو واحد من النجوم الذين تميزوا بصفات الرجل "الجان" من حيث الوسامة والجسد الممشوق والإطلالة الجذابة أمام الكاميرا، ولكن طول قامته وضع بعض نجمات الفن في مواقف لا يحسدن عليها، يرصدها "الفجر الفني" في السطور التالية..





مريم حسن

أظهرت مشاهد الفنانة مريم حسن مع أحمد مجدي، فرق الطول بينهما، خلال مشاركتهما في بطولة قصة "جدول الضرب" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 2"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.



