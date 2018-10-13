أتلتيكو مدريد وميلان يتصارعان على ضم فابريجاس

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، رغبة نادي أتلتيكو مدريد في التعاقد مع سيسك فابريجاس، نجم وسط تشيلسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية؛ إن فابريجاس أصبح هدفًا لأتلتيكو مدريد حيث يتبقى في عهد الإسباني 6 أشهر فقط مع تشيلسي ويحق له الرحيل في يناير.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هناك عدة أندية ترغب في ضم فابريجاس من بينها ميلان الإيطالي، ومن المتوقع أن يدخل اللاعب تجربة جديدة في يناير.

وكان فابريجاس قد أشاد بماوريسيو ساري مؤكدًا أنه كان يتمنى مجيئه من فترة طويلة لكنه يستمتع للغاية بالتدرب تحت قيادته.