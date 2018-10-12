عاجل.. استشهاد فلسطينية إثر اعتداء مستوطنين جنوب نابلس
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:47 مأسماء العزب
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، استشهاد فلسطينية، إثر اعتداء مستوطنين عليها بالحجارة جنوب نابلس، حسبما ذكرت كالة "الأناضول التركية"، في خبر عاجل لها.
ومنذ نهاية مارس الماضي، ينظم الفلسطينيون مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة برفع الحصار عن القطاع.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.