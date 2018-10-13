حماية المستهلك: "إحنا موجودين عشان خاطر الناس ومشاكلهم"



وأشار "عبدالمعطي"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، إلى أنهم خصصوا يوم الإثنين الثاني من كل شهر كيوم مفتوح لتلقي الشكاوى المواطنين، لافتًا إلى أن مصر دولة مؤسسات والقانون يطبق على جميع المخالفين.



وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك: "إحنا موجودين عشان خاطر الناس.. واللي عنده شكوى يتقدم لينا".



قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أطلق مبادرة أسبوع في حب مصر لحل شكاوى المواطنين، موضحًا أنه تم حل 9799 شكوى خلال أسبوع.