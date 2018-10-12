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ترامب: القس برانسون سيزور البيت الأبيض غدا السبت

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:40 م
ترامب: القس برانسون سيزور البيت الأبيض غدا السبت
القس برانسون
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن القس الأمريكى آندرو برانسون الذى كانت قضيته محور خلاف دبلوماسى مع تركيا سوف يصل إلى قاعدة عسكرية قرب واشنطن غدا ويزور البيت الأبيض على الأرجح فى اليوم نفسه.


وقال ترامب للصحفيين "نشعر بشرف عظيم لعودته إلينا" فى إشارة إلى برانسون الذى أمرت محكمة تركية اليوم بالإفراج عنه.

 

وأضاف "لقد مر بمعاناة شديدة لكننا ممتنون لكثير من الناس" مشيرا إلى عدم وجود صفقة مع تركيا بشأن رفع العقوبات الأمريكية مقابل الإفراج عن برانسون.

المزيد عن: دونالد ترامب تركيا امريكا القس برانسون القس أندرو برانسون
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