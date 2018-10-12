"العوكلي": فتح قبور ضحايا الإرهابيين في درنة الليبية

أعلن مدير المكتب الإعلامي في مركز الخبرة القضائية والبحوث طلال، ناصر العوكلي، اليوم الجمعة، في مدينة البيضاء، شرقي البلاد، أن مكتب الطب الشرعي الجبل الأخضر قد قام بإتمام إجراءات فتح عدد من القبور لضحايا الإرهاب في مدينة درنة الليبية.

وقال "العوكلي"، في بيان صحفي له، إن "مركز الخبرة القضائية والبحوث بدأ في فتح قبور ضحايا الإرهاب بمدينة درنة".





وأشار العوكلي إلى أن "النيابة العامة كلفت مدير فرع الخبرة القضائية والبحوث درنة، أيمن قصار، وعددا من الأطباء الشرعيين بفتح قبور ضحايا الإرهاب وإتمام الإجراءات بشأنهم".





وأضاف مدير المكتب الإعلامي لمركز الخبرة القضائية والبحوث أن "العملية شارك فيها رئيس مكتب الطب الشرعي في مدينة درنة عبد الوهاب التركاوي، ومكتب الطب الشرعي الجبل الأخضر عماد عبد المولى"، مضيفا إلى أن "فتح القبور تم بحضور النيابة العامة والهلال الأحمر الليبي".





يشار إلى أن الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي وعناصر من مجلس شورى درنة لا تزال مستمرة حتى الآن، وهم خلايا نائمة يتمركزون في منطقة المغار والمدينة القديمة وسط درنة، وتعتبر هذه المنطقة ذات تضاريس صعبة وشوارع ضيقة يصعب معها دخول المدرعات والدبابات التابعة لقوات الجيش الليبي.