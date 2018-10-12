رئيس وزراء العراق: التركمان لهم حق التمثيل بالحكومة المقبلة

قال رئيس الوزراء العراقي المكلّف بتشكيل الحكومة، عادل عبد المهدي، الجمعة، إن التركمان لهم الحق في التمثيل بالحكومة التي يعمل على تشكيلها.







جاء ذلك خلال لقاء جمع عبد المهدي، مع رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، حسب بيان صادر عن الجبهة.





وقالت الجبهة، إن "رئيس الوزراء المكلف زار مقرها في بغداد، واستقبله رئيس الجبهة أرشد الصالحي، وعدد من القيادات بينهم فرياد طوزلو، وحسن توران، وحسن أوزمان، ويلماز النجار".







ونقل البيان، عن الصالحي، تأكيده على "دور التركمان التاريخي في هذا البلد ووقوفهم دوما مع وحدة العراق وسيادته ودعمهم للعملية السياسية".





وأعرب عن "تطلع الشعب التركماني للمشاركة في الحكومة القادمة، وفي المناصب السيادية، وأن هذا حق دستوري للمكون الثالث في العراق".







بدوره، أكد رئيس الوزراء المكلف، حسب البيان، على "حق التركمان في التمثيل الحكومي وأخذ دورهم الريادي في رسم مستقبل البلاد".







وثمن عبد المهدي، "وحدة الموقف التركماني الذي تحقق في تشكيل التنسيقية التركمانية وضرورة الاستمرار بالعمل الموحد ضمن استراتيجية واضحة وعابرة للطائفية".







ويعمل عبد المهدي، على تشكيل الحكومة الجديدة خلال مدة أقصاها مطلع نوفمبر المقبل، إثر تكليفه من قبل الرئيس العراقي برهم صالح، في الثاني من أكتوبر الجاري.





ودخلت الجبهة التركمانية، الانتخابات البرلمانية، التي جرت في مايو الماضي، ضمن تحالف "جبهة تركمان كركوك"، الذي فاز بثلاثة مقاعد نيابية من أصل 329 مقعدا.







ولم يحصل التركمان في حكومة حيدر العبادي، المنتهية ولايتها، على أي منصب وزاري، رغم حصولهم على 7 مقاعد في البرلمان السابق من أصل 328 مقعدا.