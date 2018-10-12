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أجيري يدرس استبعاد طارق أمام سوازيلاند

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:13 م
أجيري يدرس استبعاد طارق أمام سوازيلاند
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محمد الصو
 

يدرس المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، استبعاد همرو طارق مدافع أورلاندو سيتي الأمريكي والمنتخب، عن مواجهة إيسواتيني، المقبلة بالتصفيات الإفريقية.

ويأتي التفكير في إخراج طارق من حساباته، عقب تعرضه للإصابة خلال المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية، وإحتمالية عدم شفائه الكامل قبل مواجهة الثلاثاء.

وكان المنتخب الوطني حقق فوزًا على منتخب إيسواتيني، برباعية مقابل هدف وحيد، على أن يلتقي الفريقان مرة أخرى مساء الثلاثاء المقبل بإيسوتيني، بالحولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

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