بن عطية: يوفنتوس يمتلك فريقان في نفس المستوى

أعرب مهدي بن عطية نجم يوفنتوس عن استيائه بسبب استبعاده من بعض المباريات ولكنه أكد أن يوفنتوس يمتلك فريقان من نفس المستوى.





وشارك اللاعب المغربي الدولي في ثلاث مباريات فقط في مباريات الـ10 مباريات التي خاضها الفريق حتى الآن، حيث يتنافس مع جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وأندريا بارزالي ودانييل روجاني.





وقال بن عطيه في تصريحات لتلفزيون يوفنتوس :"أنا ألعب أقل قليلا من العام الماضي".





وأضاف : " ومع ذلك، أحاول دائمًا أن أكون جاهزًا وأن أقدم كل ما لدي. الجميع يريد اللعب ومن المخيّب للآمال أن يتم استبعادي من بعض المباريات ولكن هنا في يوفنتوس لدينا فريقان من نفس المستوى".





واختتم بن عطيه تصريحاته قائلاً : "لذا عليك فقط أن تتدرب بجد وتكون جاهزًا عندما يتم استدعاؤك".



