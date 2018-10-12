أجيري يوضح حقيقة طلب مواجهة منتخب البرازيل في نوفمبر





أوضح المكسيكي أجيري مدرب منتخب مصر حقيقة ما تردد حول طلب مواجهة منتخب البرازيل في نوفمبر المقبل.





وقال "أجيري" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة سوازيلاند: " لم اطلب اللعب أمام منتخب البرازيل في نوفمبر المقبل كما يردد البعض".





وقاد المكسيكي اجيري منتخب مصر للفوز على نظيره منتخب سوازيلاند برباعية مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.



