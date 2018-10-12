ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أجيري يوضح حقيقة طلب مواجهة منتخب البرازيل في نوفمبر

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:08 م
أجيري يوضح حقيقة طلب مواجهة منتخب البرازيل في نوفمبر
طباعة
محمد الصو
 

أوضح المكسيكي أجيري مدرب منتخب مصر حقيقة ما تردد حول طلب مواجهة منتخب البرازيل في نوفمبر المقبل.

وقال "أجيري" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة سوازيلاند: " لم اطلب اللعب أمام منتخب البرازيل في نوفمبر المقبل كما يردد البعض".

وقاد المكسيكي اجيري منتخب مصر للفوز على نظيره منتخب سوازيلاند برباعية مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

المزيد عن: منتخب مصر منتخب سوازيلاند مصر البرازيل أجيري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقع نتيجة مباراة مصر وسوازيلاند بالتصفيات الإفريقية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
4
x
17:00
3
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
0
x
20:45
0
إنجلترا
بلجيكا
0
x
20:45
0
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
0
x
19:45
1
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
1
x
16:30
0
مالاوي
مصر
4
x
19:00
1
سوازيلاند
ساحل العاج
4
x
19:00
0
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
0
x
21:45
0
بنين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/12/2018 10:11:31 PM