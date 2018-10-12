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سعر الدولار الان في البنوك العامة والخاصة خلال تعاملات اليوم الجمعة 12/10/2018

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:01 م
سعر الدولار الان في البنوك العامة والخاصة خلال تعاملات اليوم الجمعة 12/10/2018
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الفجر الاقتصادى
 
 
استقر سعر صرف  الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، ليسجل في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية، في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

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