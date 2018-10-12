منتخب البرازيل يتغلب على السعودية بهدفين نظيفين

نجح منتخب البرازيل في الفوز على السعودية بهدفين دون رد، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية "سوبر كلاسيكو".





وسجل جابرييل خيسوس هدف البرازيل في شباك السعودية خلال الدقيقة "43"، وشهدت تلك المباراة تألق كبير من الحارس محمد العويس الذي تلقى كارت أحمر بالدقيقة "84"، وأضاف ساندرو ثاني أهداف السامبا في الدقيقة +95.





ومن المنتظر أن يلتقي منتخب السعودية في المباراة الثانية من البطولة مع العراق وذلك يوم الإثنين المقبل.





وتأتي تلك البطولة في إطار ودي لاستعداد منتخبي السعودية والعراق لبطولة كأس أمم أسيا 2019 التي تستضيفها أرض الإمارات في يناير.



