أصالة تظهر بحذاء بداخله "كيس بلاستيك" في حفل توزيع جوائز "السينما العربية" (صور)

ظهرت النجمة اصالة، في حفل توزيع جوائز السينما العربية مرتدية فستان مميز وايضا خطفت الأنظار للجميع بحذاء ويخرج منه كيس يشبه الأكياس البلاستيك وأثارت استغراب وتساؤل الحضور، وأيضا ظهرت برفقة المخرج طارق العريان.

وتنقل قناة "DMc" عدد كبير من اللقاءات حصرية مع نجوم الحفل والفائزين بالجوائز المختلفة، حيث من المقرر أن يقدم المهرجان 25 جائزة فى مختلف فنون صناعة السينما، وستقدم الجوائز لأول مرة على طريقة تقديم جوائز الأوسكار حيث يتم الإعلان عن المرشحين قبل الحفل بينما يتم الإعلان عن الفائزين في الحفل.