الخشت: موازنة جامعة القاهرة تخطت الـ3 مليار جنيه هذا العام

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن موازنة جامعة القاهرة تخطت 3 مليار جنيه هذا العام، لافتًا إلى أنهم عندما يطلبوا زيادة يحصلون عليها.



وأَضاف "الخشت"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن الجامعة لديها موارد ذاتية مصدرها الطلاب 167 مركز بحثي وخدمي، بالإضافة إلى البرامج التعليمية والوافدين والاستشارات.



وتابع: "لدينا 4200 وافد جديد هذا العام، والذي يتجاوز دخله نصف مليار جنيه".

