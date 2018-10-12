سفارة مصر بالكونغو تتابع انتشار "إيبولا" قبل لقاء المصري مع فيتا كلوب





يتابع مسئولو السفارة المصرية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات إنتشار وباء إيبولا بالبلاد على ضوء الاتصال الهاتفى الذى تم معهم من قبل أدارة النادى المصرى للإطمئنان على الاوضاع الصحية قبل سفر الفريق البورسعيدى الى الكونغو حيث يلاقى فريق فيتا كلوب الكونغولى يوم 24 من شهر اكتوبر الجارى فى مباراة إياب الدور نصف النهائى من كأس الكونفيدرالية الافريقية .





وأكدت السفارة المصرية أن منطقة إنتشار الوباء تبعد عن مدينة كينشاسا التى تقام عليها المبارة بمسافة 500 كيلو متر إلا أن الامور تبقى غير مطمئنة لسرعة انتشار الوباء .





وكان مسئولو النادى المصرى قد ارسلوا خطابا رسميا الى الاتحاد المصرى لكرة القدم يطالبون فيه بمخاطبة الاتحاد الافريقى ( كاف ) بنقل مباراة المصرى مع فيتا كلوب الى مكان بعيد عن منطقة انتشار الوباء



