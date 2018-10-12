توفيق عكاشة محذرًا مستخدمي الإنترنت: "أمريكا شيفاكم"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن أمريكا تقوم بتقسيم الشعوب حسب المعلومات التي تعرفها من خلال شبكة الإنترنت، وتستخدم معلوماتها كسلاح ضد الشعوب.



ولفت إلى أن هناك دول تمر حاليًا بحروب الجيل الرابع، ودول أخرى تخوض حروب الجيل الخامس ومنها مصر.



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن أمريكا تطلع على كل المعلومات من خلال "الفيسبوك"، معقبًا: "أمريكا شايفة كل حاجة على أكونتاتكم".