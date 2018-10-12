روسيا ستشارك في احتفالات فرنسا بمئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:21 موكالات
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، بأن بلاده ستشارك في احتفالات فرنسا بمئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى.
وقال لافروف في رده على أسئلة "آر تي فرانس" و"باري ماتش" و"فيجارو": "أما بالنسبة لاحتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، تلقينا دعوات وسنشارك بالتأكيد".
وجدير بالذكر أن احتفالات فرنسا بمئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى ستجري، في 11 نوفمبر، في باريس.
وتحتفل فرنسا أيضا في 8 ماي بالذكرى الـ73 لاستسلام ألمانيا النازية عام 1945، وانتصار الحلفاء حيث يقام احتفال رسمي يترأسه رئيس الجمهورية.
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