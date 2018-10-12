توفيق عكاشة لـ المصريين: "أقسم بالله دماغكم بيضا"
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:23 مهدى عبدالرازق
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المصريين لا يحرصون على معرفة المعلومات، وتحصيل العلم، مضيفا: "أقسم بالله دماغكم بيضا.. ولو حد عند معلومتين ممكن يكونوا غلط".
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن بني إسرائيل يرون الـ 7 مليار شخص الموجودون على وجه الأرض "حمير" ووجدوا فقط لخدمتهم.
ولفت إلى أن عائلة روتشيلد اليهودية تمتلك 99% من الآلة الإعلامية على مستوى العالم، بطرق مباشرة وطرق غير مباشرة.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن بني إسرائيل يرون الـ 7 مليار شخص الموجودون على وجه الأرض "حمير" ووجدوا فقط لخدمتهم.
ولفت إلى أن عائلة روتشيلد اليهودية تمتلك 99% من الآلة الإعلامية على مستوى العالم، بطرق مباشرة وطرق غير مباشرة.
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