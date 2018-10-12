توفيق عكاشة لـ المصريين: "أقسم بالله دماغكم بيضا"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن بني إسرائيل يرون الـ 7 مليار شخص الموجودون على وجه الأرض "حمير" ووجدوا فقط لخدمتهم.



ولفت إلى أن عائلة روتشيلد اليهودية تمتلك 99% من الآلة الإعلامية على مستوى العالم، بطرق مباشرة وطرق غير مباشرة.



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المصريين لا يحرصون على معرفة المعلومات، وتحصيل العلم، مضيفا: "أقسم بالله دماغكم بيضا.. ولو حد عند معلومتين ممكن يكونوا غلط".