رئيس جامعة القاهرة: يجب تغيير طريقة التفكير المصرية (فيديو)



كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تفاصيل مشروع تطوير العقل المصري، موضحًا أنهم أطلقوا هذا المشروع للتحول نحو النهضة والدخول في عصر جديد.



وأضاف "الخشت"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن محاولات التحول نحو النهضة كانت تفشل قديمًا بسبب التفكير التقليدي.



ولفت إلى أن حركة الاقتصاد مرتبطة بحركة تفكير الشعب، مؤكدًا أنه يجب تغيير طريقة التفكير المصرية.

