4.5 % تراجع فى مؤشرات البورصات الأوروبية بنهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، على الرغم من تعافي نسبي للأسواق العالمية، لتسجل خسائر أسبوعية تجاوزت 4.5%.





وكان قطاع الموارد الأساسية الأفضل أداءً في البورصات الأوروبية مرتفعاً بنحو 1%، إلى جانب صعود أسهم السيارات.





بينما كان سهم شركة "فيكتريكس" البريطانية أكبر الخاسرين في المؤشر الأوروبي حيث تراجع بنحو 5%، بعد خفض تقييم السهم من قبل "مورجان ستانلي".





ولا تزال التوترات المتعلقة بالأزمة الإيطالية في دائرة الضوء بالنسبة للمستثمرون، خاصة بعد إقرار الموازنة الجديدة من قبل البرلمان.





وسجلت الأسهم الأوروبية خسائر أسبوعية حادة على خلفية الموجة البيعية التي شهدتها الأسواق العالمية في اليومين الماضين في ظل مخاوف تباطؤ النمو العالمي.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس الماضي.





وعند نهاية التعاملات، هبط مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2% إلى 358.9 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية تجاوزت 4.6%.





كما تراجع "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2% إلى 6995.9 نقطة، ليهبط بنحو 4.4% خلال الأسبوع المنتهي اليوم.





فيما سجل "داكس" الألماني خسائر أسبوعية 4.8%، بعد أن تراجع اليوم إلى 11523.8 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.1%.





وهبط "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2% إلى 5095.9 نقطة، ليتراجع بنحو 4.9% خلال الأسبوع الجاري.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1562 دولار.