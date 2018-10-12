عاجل – تشكيل السعودية أمام البرازيل

أعلن الأرجنتيني بيتزي، المدير الفني للمنتحب السعودي، تشكيلة منتخب بلاده الرسمية التي ستواجه البرازيل، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية بالرياض.





وجاءت تشكيلة السعودية على النحو التالي :-





محمد العويس فى حراسة المرمى، على البليهى، عمر هوساوى، محمد البريك، ياسر الشهرانى، سلمان الفرج، حسين المقهوى، عبدالله عطيف، عبد العزيز البيشى، سالم الدوسرى، هتان باهبرى.



