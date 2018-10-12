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عاجل – تشكيل السعودية أمام البرازيل

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:48 م
عاجل – تشكيل السعودية أمام البرازيل
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علاء خليف
 
أعلن الأرجنتيني بيتزي، المدير الفني للمنتحب السعودي، تشكيلة منتخب بلاده الرسمية التي ستواجه البرازيل، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية بالرياض.

وجاءت تشكيلة السعودية على النحو التالي :-

محمد العويس فى حراسة المرمى، على البليهى، عمر هوساوى، محمد البريك، ياسر الشهرانى، سلمان الفرج، حسين المقهوى، عبدالله عطيف، عبد العزيز البيشى، سالم الدوسرى، هتان باهبرى.

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