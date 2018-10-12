الكرملين: سنعلن عن القمة الرباعية حول سوريا قريبا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن العمل جار على عقد القمة، الروسية – الفرنسية التركية الألمانية، حول سوريا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "يجري التحضير للقاء. وسنعلن عنه قريبا".





وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، قد قال قبل ذلك، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أعربت في وقت سابق، عن استعدادها لحضور مثل هذه القمة.





وكان المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالين، قد قال في وقت سابق، إن القمة الرباعية التي تضم روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا، حول سوريا، التي كان من المقرر عقدها في العشرة أيام الأولى من شهر سبتمبر، يمكن عقدها في إسطنبول في أكتوبر أو أوائل نوفمبر.





وفي منتصف سبتمبر، عُقد لقاء في إسطنبول لمساعدي قادة روسيا وألمانيا وتركيا وفرنسا، ناقشوا خلاله جدول أعمال اللقاء الرباعي المحتمل.