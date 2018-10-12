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الجيل الجديد من "جاكوار F-Type" ستأتي في 2020 بمحركات بي إم دبليو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:14 م
الجيل الجديد من جاكوار F-Type ستأتي في 2020 بمحركات بي إم دبليو
جاكوار F-Type
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بالرغم من تصريحات السيد Ian Callum الذي يشغل منصب رئيس التصاميم لدى جاكوار حول عدم وجود أي خطط لإطلاق الجيل الجديد من F-type، إلا ان مجلة Car Magazine نشرت تقرير أكدت فيه أن العمل قائم على السيارة والكشف سيكون في 2020.

التقرير كشف أن محرك السيارة سيكون أمامي بالرغم من وجود شائعات تفيد بإحتمالية أن تكون بمحرك وسطي، وسيتم إنتاج السيارة على هيكل جديد بالإعتماد على الألمنيوم وستكون أقل وزناً بشكل كبير من الحالية.

جاكوار تنوي أن تنافس بورش 911 بسيارتها الجديدة التي ستمتلك محركات من بي إم دبليو والأقرب محرك V8 سعة 4.4 لتر ثنائي التيربو بقوة 560 حصان، ومن المتوقع أن يظهر المحرك في العديد من سيارات مجموعة جاكوار لاند روفر كإتفاقية مشتركة بين الطرفين.
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