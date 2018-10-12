الجيل الجديد من "جاكوار F-Type" ستأتي في 2020 بمحركات بي إم دبليو

بالرغم من تصريحات السيد Ian Callum الذي يشغل منصب رئيس التصاميم لدى جاكوار حول عدم وجود أي خطط لإطلاق الجيل الجديد من F-type، إلا ان مجلة Car Magazine نشرت تقرير أكدت فيه أن العمل قائم على السيارة والكشف سيكون في 2020.





التقرير كشف أن محرك السيارة سيكون أمامي بالرغم من وجود شائعات تفيد بإحتمالية أن تكون بمحرك وسطي، وسيتم إنتاج السيارة على هيكل جديد بالإعتماد على الألمنيوم وستكون أقل وزناً بشكل كبير من الحالية.



