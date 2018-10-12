أرباح جيه.بي مورجان ترتفع 24.5% بدعم من زيادة أسعار الفائدة

أعلن جيه.بي.مورجان تشيس آند كو ارتفاع أرباحه الفصلية 24.5 بالمئة حيث ساعدت زيادة أسعار الفائدة والمكاسب التي تحققت من الخفض الضريبي على تبديد أثر تراجع عائد تداول السندات.





وقال أكبر بنك أمريكي من حيث قيمة الأصول إن صافي دخل الربع الثالث ارتفع إلى 8.38 مليار دولار، أو ما يعادل 2.34 دولار للسهم، من 6.73 مليار دولار، أو 1.76 دولار للسهم، في الفترة المقابلة من العام الماضي.





وكان محللون يتوقعون أرباحا قيمتها 2.25 دولار للسهم وفقا لبيانات آي/بي/إي/إس من ريفينيتيف.