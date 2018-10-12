حملة "الفجر" تهزم السلفيين بالضربة القاضية

استدعى انفراد وتحقيق جريدة «الفجر» فى العدد الماضى الخاص بدور النشر السلفية، الذى جاء تحت عنوان: «كتب سلفية تحرض الأطفال على قتل الأقباط ومحاربة الدول»، تواصل النائب محمود بدر، مع الجريدة للاطلاع على المستندات والكتب الوارد أسمائها فى التحقيق، وذلك قبل أن يتقدم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، حول ما يخص تلك الدور.



