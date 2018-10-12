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مشتريات "الأجانب" تسجل 223 مليون جنيه خلال أسبوع

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:42 م
مشتريات الأجانب تسجل 223 مليون جنيه خلال أسبوع
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نيفين سمير
 
استحوذت المصريين على 63.9% ،بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 28.2% والعرب على 7.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 222.9  مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 149.03 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 6.31 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء  1.03مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات


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