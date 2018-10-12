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صحيفة: الإيرانيون يتهافتون على شراء سلع أساسية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:40 م
صحيفة: الإيرانيون يتهافتون على شراء سلع أساسية
صورة أرشيفية
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وكالات
 

تدخلت الحكومة الإيرانية، بحظر تصدير معجون البندورة، وبعض السلع الأخرى لمحاولة الحد من الاضطراب الاقتصادي، الذي كان وقوداً للاحتجاجات الشعبية وانتقاد الحكومة خلال هذا العام.

وقال مسؤول بهذه الصناعة لصحيفة "الحياة"، إنه "يجري تهريب البندورة إلى الخارج خصوصاً إلى العراق".

ومع اقتراب سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، على صادرات النفط الإيرانية، الشهر المقبل، فإن الإيرانيين يخشون أن تدخل بلادهم حالة ركود اقتصادي، ربما تكون أسوأ من الفترة بين عامي 2012 و2015.

وقال رئيس وحدة تحليلات الأخطار بقطاع الطاقة في لندن: "ثمة توافق بدأ يظهر على أن الاقتصاد سيمر بفترة تقشف مماثلة للفترة المسجلة خلال الحرب الإيرانية العراقية".

وتشهد مجموعة من السلع والمواد التموينية الأساسية قفزات سعرية، بالإضافة إلى الواردات مثل الهواتف المحمولة، وغيرها من الإلكترونيات الاستهلاكية.

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