إغلاق النادى النهري لـ"المحامين" بسبب مديونية 8 ملايين جنيه

تحفظت قوة تابعة لمديرية أمن الجيزة، على باخرة نيلية مملوكة لنقابة المحامين بمنطقة العجوزة، والمعروفة باسم «النادى النهرى لنقابة المحامين بالعجوزة»، كما قامت الشرطة بسحب الباخرة ومنع تقديم الخدمات لروادها من المحامين وأسرهم وضيوفهم.





وكشف مصدر أمنى بارز، لـ«الفجر»، أن تصرف الشرطة جاء لتنفيذ قرار إدارة حى العجوزة، وذلك بسبب عدم تجديد تراخيص عمل الباخرة، وعدم سداد الإدارة المسئولة لـ8 ملايين جنيه تمثل ديوناً ومتأخرات لصالح الحى، مشيراً إلى أن الحى أرسل عدة إنذارات للإدارة بضرورة سداد المتأخرات والديون المالية.





وأوضح المصدر، أن ترخيص تشغيل الباخرة النيلية، انتهى منذ فترة، دون أن تقوم نقابة شمال الجيزة المختصة، بالتجديد، منبهاً إلى وزارة الداخلية ليست طرفاً فى أزمة مع النقابة لأنها تنفذ القانون فقط.





وأثار سحب الباخرة ووقفها عن العمل غضب أعداد كبيرة من المحامين الذين أكدوا عدم قانونية هذا التصرف وقال سعيد نور، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن هذا الإجراء مخالف للقانون من جانب وزارة الداخلية، وهو أسلوب قهرى وجبرى لا يجوز فى مواجهة كيان مثل نقابة المحامين أو أى نقابة مهنية أو ناد اجتماعى أو حتى رياضى».



