بدون إصابات.. التفاصيل الكاملة لحريق مخزن حي الهرم

تسببت اﻷدخنة الكثيفة أعلى دائري المريوطية في انعدام الرؤية بالطريق أمام حركة السيارات للقادم من الوراق اتجاه الهرم و العكس بسبب نشوب حريق داخل مخزن حي الهرم أسفل الطريق الدائري فى المريوطية وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

الدفع بـ10 سيارات إطفاء

ودفعت اﻹدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق والسيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، بعدما تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المخازن، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، و تم فرض كوردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات.

كما وصل اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى مكان حريق مخزن الإشغالات لمتابعة الحريق.

الدفع ب٣ سيارات إسعاف مجهزة

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، أن الوزارة لم تلقى معلومات عن أي إصابات في الحريق الذي شب، بعد ظهر اليوم، في مخازن حي الهرم في شارع اللبيني بجوار مرور حدائق الأهرام.

وأوضح "مجاهد" في تصريح صحفي له، أنه فور الإبلاغ عن الحريق تم الدفع ب٣ سيارات إسعاف مجهزة، ومازالت متمركزة في موقع الحريق حتى الآن.

الخسائر

وقال مصدر أمني، في تصريحات صحفية، إن قوات الأمن بالجيزة والحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي شب صباح اليوم في مخزن البلدية التابع لحي الهرم، بجوار وحدة مرور حدائق الأهرام، أسفل الطريق الدائري.

وأضاف المصدر، أن الحريق التهم كمية من الأخشاب والسيارات الخردة الموجودة بالمخزن، موضحًا أن هذه هي المرة الثانية التي يشهد فيها المكان الحريق خلال شهر، كما تشير التحريات اﻷولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي في المحول الكهرباء الكائن أسفل الكوبري.