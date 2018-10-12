فرمانات "المصيلحي" تثير موجة غضب بوزارة التموين
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:30 معادل خشبة
أثار قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بقواعد حضور وانصراف العاملين بالوزارة موجة غضب داخل أروقة الديوان العام، ووصفه البعض بأنه فرمان يخالف لوائح وقانون العمل.
ويتعلق القرار بضرورة تواجد الموظفين على مكاتبهم فى الثامنة والنصف صباحا بحد أقصى، ولا يسمح بالتوقيع بعد ذلك مطلقاً، وفى حال وصول الموظف أو المسئول بعد ذلك وحتى التاسعة والنصف، يحتسب اليوم إذنا، وإجازة اعتيادى حال استنفاد الأذونات الشهرية مع الاستمرار فى العمل حتى الثالثة عصراً. ولا يسمح القرار لأى موظف أو مسئول بالخروج من مقر العمل إلى فى الثالثة عصراً، إلا بإذن موقع من رئيس القطاع، أو المسئول المباشر، ويسلم للبوابة الخارجية. وكان من الفرمانات التى أصدرها وزير التموين، أنه قرر عدم السماح للموظف بالحصول على إجازة اعتيادية أكثر من 3 أيام. وأدى الفرمان إلى إحالة الكثيرين إلى الشئون القانونية، خاصة مع بداية العام الدراسى وارتباك مواعيد أولياء الأمور من الموظفين.