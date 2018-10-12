فرمانات "المصيلحي" تثير موجة غضب بوزارة التموين

أثار قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بقواعد حضور وانصراف العاملين بالوزارة موجة غضب داخل أروقة الديوان العام، ووصفه البعض بأنه فرمان يخالف لوائح وقانون العمل.



