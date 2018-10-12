حكايات حزينة من داخل هيئة التنشيط السياحي

يعمل بهيئة التنشيط السياحى ما يقرب من ٩٠٠ موظف، لا يقتنع بعملهم الوزيرة، أو رئيس الهيئة على حد قول عدد كبير منهم، رغم أن بالهيئة العديد من أصحاب الخبرة والكفاءة التى لابد من استغلالها.





قال بعض العاملين إن جميع القيادات فى إجازة إجبارية لعدم وجود عمل يقومون به، وكل شىء متوقف، وقال أحدهم: «لا نجد ورقاً للطباعة ويذهب العامل لتصوير المستندات الورقية فى إحدى مكتبات ميدان العباسية، إحدى أعطال ماكينات التصوير، وعدم وجود أحبار»، وذلك بعد أن امتنع المدير المالى السابق حمدى صبحى، قبل أسبوعين من تعيين مديرة جديدة للقطاع عن اعتماد أى فواتير جديدة لبند المصروفات.



