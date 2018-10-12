"التضامن" تشارك بمهرجان الخرطوم للفيلم العربي بـ"فرصة تانية"

أعلنت إدارة مهرجان الخرطوم السينمائي الدولي اختيار الفيلم التسجيلي القصير "فرصة تانية" فى المسابقة الرسمية للأفلام التسجيلية، وذلك بعد اختياره من بين 80 فيلماً لينافس مع 8 أفلام أخرى من مختلف الدول العربية في الفترة من 20-25 أكتوبر الجاري.





الفيلم من إنتاج وزراة التضامن الإجتماعى ومن إخراج مهند دياب استشاري التوثيق المرئي بالوزارة.





وقال "دياب" إن الفيلم يُعد تجربة تسجيلية مختلفة، حيث يتناول قصصًا واقعية من داخل المؤسسة العقابية بالمرج، ويلقي الضوء على أوجه التطوير التي تمت في المؤسسة في الفترة الأخيرة، وتأثير ذلك على الأطفال المودعين بالمؤسسة بمنحهم فرصة ثانية حقيقة بتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى من خلال برامج متخصصة في هذا الصدد.





يشار إلى أن التضامن تعمل على توثيق برامجها التنموية من خلال الأفلام التسجيلية القصيرة؛ حيث أنتجت الوزارة من مطلع عام 2017 إلى الآن 18 فيلمًا يتناول دور الوزارة في مختلف مناحي الحياة الأجتماعية في مصر، فضلاً عن المشاركة في العديد من المهرجانات المحلية والدولية والحصول على العديد من الجوائز بها.





ويشارك فى مهرجان الخرطوم للفيلم العربى فى الفيلم الروائى الطويل 3 أفلام مصرية، هي: الأصليين، وتراب الماس، وفوتوكوبي، كما يكرم مهرجان الخرطوم للفيلم العربي الفنان فاروق الفيشاوي والنجمة إلهام شاهين، والفنانة الكبيرة هالة صدقي ويمنحهم درع الإنجاز الفني تقديرًا لمسيرتهم الفنية الطويلة.