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بورصة مسقط تخسر 47.5 مليون ريال في أسبوع

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:49 م
بورصة مسقط تخسر 47.5 مليون ريال في أسبوع
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نيفين سمير
 
أنهى المؤشر العام لسوق مسقط، تعاملاته الأسبوعية بتراجع نسبته 0.8%، بإقفاله عند مستوى 4489.76 نقطة، فاقداً 36.02 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي.

وجاء تراجع المؤشر خلال الأسبوع بضغط مؤشراته القطاعية مجتمعة، وتقدمها المالي بنسبة 1.38%، وانخفض الصناعة 1.1%، وكان الخدمات أقلهم تراجعاً بنسبة 0.89% خلال الأسبوع.

وتراجعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.18%، إلى 18.015 مليار ريال (46.713 مليار دولار)، مقابل 18.062 مليار ريال (46.831 مليار دولار) في الأسبوع الماضي، بخسائر سوقية 47.55  مليون ريال.

وتقدم الأنوار القابضة الأسهم المتراجعة خلال الأسبوع بنسبة 6.09%، وتراجع الأسماك العُمانية 5.68%، وانخفض كذلك المدينة تكافل 5.21%.

وعلى الجانب الآخر، تصدر الشرقية لتحلية المياه الأسهم المرتفعة خلال الأسبوع بنسبة 2.65%، وارتفع العُمانية القطرية للتأمين 1.74%، وصعد النهضة للخدمات 99%.

وتراجع حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع 37.18%، إلى 33.66 مليون سهم، مقابل 53.58 مليون سهم في الأسبوع الماضي، كما تراجعت قيمة التداولات 45.12%، لتصل إلى 5.39 مليون ريال، مقابل 9.83 مليون ريال الأسبوع الماضي.
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