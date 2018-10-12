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المرشد الإيراني يعين عضوًا بالحرس الثوري خطيبًا لجمعة "إيلام"

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:46 م
المرشد الإيراني يعين عضوًا بالحرس الثوري خطيبًا لجمعة إيلام
صورة أرشيفية
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وكالات
 

أصدر المرشد الإيراني "علي خامنئي"، قرارًا بتعيين أحد أعضاء الحرس الثوري في منصب خطيب جمعة مدينة إيلام (غربي البلاد)، ونائبًا له في هذه المدينة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، قرار تعيين خامنئي لـ"إلهنور كريمي تبار" خطيبًا لجمعة إيلام بعد استقالة سلفه "محمد نقي لطفي" على خلفية اتهامات بالفساد المالي.

وكشفت تقرير لموقع "إيران واير"، أنَّ كريمي تبار هو أحد أعضاء قوات الحرس الثوري منذ التحاقه رسميًا عام 1993.

وذكر التقرير أنّ كريمي تبار تقلّد مناصب رفيعة في الحرس الثوري الإيراني أبرزها نيابة قائد الفرقة 83 وتمثيل المرشد ومراجع تقليد قُم في كلية ضباط وغيرها من المناصب الحساسة.

وأثارت استقالة نقي لطفي، خطيب جمعة إيلام السابق لكريمي تبار، جدلًا بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران؛ حيث اعتبرت تعليقات النشطاء الإيرانيين على موقع "تويتر" قرار استقالته ليس نابعًا من شخصه بقدر ما هو إقالة من المرشد لتعيين شخصية أمنية بديلة له في هذا المنصب الديني.

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