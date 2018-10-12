منال لاشين تكتب: سقوط النظام الإلكترونى فى وزارة المالية

أصعب 48 ساعة









يوما الاربعاء والخميس الماضيين شهد مبنى وزارة المالية واقعة سرية جدا.. أشك أن وزير المالية محمد معيط قد علم بها، وبالطبع لم تصل إلى مسامع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ففوجئ موظفو بعض القطاعات بالوزارة بتوقف مفاجئ للنظام الإلكترونى الذى تعمل به الوزارة، وهو نظام يربطها بالمؤسسات الحكومية والوزارات الاخرى.وذلك لأن صرف المكافآت أو الحوافز فضلا عن الرواتب يتم من خلال النظام الالكترونى بوزارة المالية. كما أن نظام المشتريات - أية مشتريات - للحكومة - يتم ايضا من خلال نظام إلكترونى يربط وزارة المالية بالجهات الاخرى.وتمكن العاملون المختصون من مواجهة الامر بحيث لم يشكل ضررا أو خطرا على نظام المدفوعات.خاصة أن الواقعة حدثت فى أيام بعيدة عن صرف الرواتب أو المعاشات. وقام الموظفون المختصون بالتعامل يدويا بالورقة والقلم مع كل ما ورد للوزارة أو بالاحرى بعض قطاعاتها من تعاملات.وانتهت المشكلة على خير وبدون تأخير مؤثر.



