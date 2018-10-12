ننشر توصيات المؤتمر العربي للتنمية الثامن

أوصى المؤتمر الدولي الثامن الذي نظمه الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بمجموعة من التوصيات على مختلف الأصعدة البيئية والصحية والزراعية والصناعية في مصر والوطن العربي، تمثلت في تحسين نوعية الهواء لخفض معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، واستخدام النباتات المائية في تنقية وتعقيم المياه ذات القدرة علي العالجة الحيوية للعناصر الثقيلة، والتوسع في مد شبكات الصرف الزراعي التي لا يمكن تلويثها بمياه المجاري والملوثات الصناعية.





كما أوصى المؤتمر بتضمين الأمن البيئي في استراتيجيات الأمن القومي العربي، ووضع استراتيجيات الحفاظ علي التنوع الأحيائي ،والسيطرة علي الكائنات الغازية للبيئة البرية والبحرية، فضلا عن التوسع في استخدام الطاقة الطبيعية في النقل بالتعاون مع الشركات والجمعيات الأهلية.





وعلى المستوى التعليمي والأكاديمي، قد أوصى المؤتمر بوضع برامج تعليمية عن الصحة والبيئة بجميع مراحل التعليم ، وإرساء برامج تربوية لمواجهة تغيرات البيئة ومشكلاتها ، وتوجيه الدعوة للجامعات والمعاهد العليا العربية لإجراء البحوث المشتركة حول آليات الحاظ علي الصحة و البيئة بالدول العربية.





وعلي الجانب التشريعي والقانوني، أوصى "المؤتمر" بسن وتفعيل التشريعات البيئية ذات العلاقة للحفاظ على سلامة وصحة الإنسان والحوان والبيئة، وكذلك سن تشريعات المراقبة الصحية لمخلفات المستشفيات، وتقنين مجال المساءلة للمؤسسات الطبية ، لمنع تلويثها للبيئة المحيطة والحفاظ علي سلامة وصحة الإنسان.





أقيم المؤتمر تحت عنوان "الصحة والبيئة في إطار التنمية المستدامة"، تحت رعاية جامعة الدول العربية ، وبرئاسة الدكتور أشرف عبدالعزيز– الأمين العام للاتحاد، والدكتور أحمد خليفة، أستاذ علم الخلايا الجذعية والطب التجديدي بكلية الطب جامعة إدنبرة، مقررًا عامًا للمؤتمر.



