أبرزها "الإسكندرية تعلن الطوارئ بسبب الأمطار".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها، مصرع 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين في تصادم حافلتين سياحيتين بالسودان.

الإسكندرية تعلن الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بسبب الأمطار

شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، سقوط أمطار غزيرة، حيث أغرقت تلك الأمطار شوارع المدينة، ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأحياء، شركة الصرف الصحي والمياه حالة الطوارئ.

وشفطت شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، المياه الموجودة بالشوارع، وذلك في حالة انسداد شناشن الأمطار الموجودة بالصرف الصحي ومنع تجمعها بالشوارع حتى لا تعوق حركة سير المواطنين والشوارع.

كما انتشر عمال الصرف الصحي بالإسكندرية، في الشوارع لرصد تجمع أي مياه وشفها من خلال السيارات ورفعها مباشرة ومنع تجمع المياه، حيث رفعت حالة الطوارئ، خوفًا من سقوط الأمطار من جديد.

ورفعت محافظة الإسكندرية، في وقت سابق، حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لمواجهة موسم الشتاء، والأمطار، التي ستضرب المحافظة خلال الفترة المقبلة.

قتلى وجرحى إثر انفجار عبوة ناسفة بالعراق

قال مصدر أمني، إن "انفجاراً لم تعرف طبيعته بعد وقع في سوق "الميت" الشعبي في حي البلديات شرقي العاصمة بغداد،لافتا إلى أن التفجير تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص ووقع عدد من الجرحى

وأفادت مصادر أمنية في بغداد، إلى أن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة البلديات شرق العاصمة هي من تسبب بالانفجار".

وطوقت القوات الأمنية مكان الحادث، ومنعت المدنيين من الاقتراب خشية وجود عبوات ناسفة أخرى، وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه.

مصرع 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين في تصادم حافلتين سياحيتين بالسودان

لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 21 آخرون بإصابات مختلفة، إثر تصادم حافلتين سياحيتين بولاية النيل الأبيض بالسودان.

وذكرت شرطة ولاية النيل الأبيض، في بيان صحفي، أن الحادث وقع على طريق الخرطوم - ربك، عند تقاطع سكر النيل الأبيض، حيث اصطدمت حافلة سياحية قادمة من الخرطوم متجهة للفاشر، بأخرى قادمة من الجزيرة للخرطوم، ونتج عن ذلك مصرع 10 أشخاص في الحال وإصابة 21 آخرين- نقلًا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الدويم، ورفع الحافلتين من الطريق، وتسيير الحركة المرورية، وأخطرت الجهات المختصة لتباشر التحقيق.

ولاية واشنطن الأمريكية تقرر إلغاء عقوبة الإعدام

قررت ولاية واشنطن الأمريكية، الخميس، إلغاء عقوبة الإعدام من منظومة العدالة فيها، واعتبرت المحكمة العليا في الولاية أن عقوبة الإعدام مخالفة للدستور.

وبرر قضاة المحكمة العليا قرارهم بأن العقوبة تعسفية، وبطريقة عنصرية تشجع على التمييز، وقرر القضاة أن تتحول أحكام الإعدام إلى أحكام بعقوبة السجن مدى الحياة، ولم تنفذ الولاية أحكام الإعدام منذ عدة أعوام.

يتراجع عدد المحكوم عليهم بالإعدام بصفة عامة في الولايات المتحدة، وكانت عدة ولايات أمريكية ألغت عقوبة الإعدام في الأعوام الماضية، أوعطلت تنفيذها.

وقال مركز معلومات عقوبة الإعدام إن "هذه العقوبة لم تعد موجودة في عشرين ولاية من أصل خمسين، من بينها واشنطن".