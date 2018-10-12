مصطفى عمار يكتب: هل يفعلها منتدى شباب العالم ويكرم الرواد؟!

ربما نكون الدولة الوحيدة فى العالم التى تتجاهل روادها ولا تمنحهم حقوقهم إلا بعد رحيلهم، ننتظرً أن يقول الموت كلمته الأخيرة لنخرج ما بداخلنا دائما من تقدير واحترام تجاههم، وفى الحقيقة أنا لا أعرف لماذا ننتظر كل هذا الوقت لأن نقول لجيلً وجميلكم فى رقبتنا وسنوات كامل من الرواد.. شكراً .. هل فكرنا ماذا سيكون شعور عمركم لم تضع هباء من تبقوا من جيل الرواد فى مختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية والصحفية، إذا ما وقلنا لهم أمام العالم شكرا قررنا تكريمهم جميعا لكم..





هل تخيلتم المشهد معى وكل من تبقوا من أجيال حملت شعلة التنوير والثقافة والحياة على عاتقها لسنوات طويلة، يقفون بجوار بعضهم البعض وهم يرتدون البدل الأسموكن البيضاء، وعلى وجوههم علامات السعادة والفخر بتكريمهم فى محطة رحلتهم الأخيرة..





أعلم مدى حرص القائمين على «منتدى شباب العالم» من شباب البرنامج الرئاسى والمشرفين على المشروع أنهم يواصلون الليل بالنهار ليخرج الحدث الأهم فى مصر على قدر دولة تبنى مستقبلها رغم كل التحديات والصعاب التى واجهتنا خلال السنوات الماضية، أعلم أن حملهم كبير وترتيبات الحدث فى غاية الأهمية والدقة، ولكننى أحلم بتلك اللحظة التى يدخل فيها القاعة الرئاسية كل من تبقوا من جيل الرواد فى شتى المجالات، ليجسلوا فى الصفوف الأولى.. خلف الصف الرسمى للدولة بكافة رجاله وفى مقدمتهم رئيس الجمهورية، ليتم صعودهم على

ً وسام تكريم على مجهودهم المنصة ومنحهم جميعا وسنوات عمرهم التى أفنوها فى خدمة هذا الوطن دون أن ينتظروا سوى كلمة شكر وتكريم يليق بسنوات عمرهم وما حققوه لنا ولهذا الوطن..





ذاكرتى لا تسعنى أن أذكر من تبقى من جيل ً لهذا الحدث التاريخى ولكننى الرواد ليكونوا ضيوفا سأحاول أن أذكر بعض الأسماء التى تخيلت وجودها مجتمعة فى قاعة واحدة.. لنقول لهم أمام العالمً لما قدمتموه لمصر.. المخرج على بدرخان، شكرا المؤلف بشير الديك، المخرج والمؤلف محمد نبيه، الفنانة ليلى طاهر، الكابتن على أبوجريشة، الدكتور أحمد عكاشة، الفنانة ماجدة الصباحى، الفنانة نادية لطفى، الروائى صنع االله إبراهيم، الإعلامية نجوى إبراهيم، الإعلامية صديقة حياتى، الإعلامى كامل البيطار، الإعلامية أبلة فضيلة، الدكتور عاصم الدسوقى، الفنان محمد خيرى، الفنان حسن يوسف، الفنانة شمس البارودى، الفنانة رجاء الجداوى، الفنان سمير غانم، الفنانة لبنى عبدالعزيز، الفنانة لبلبة، الدكتور محمد غنيم، الدكتور مجدى يعقوب، الفنان عادل إمام، سهير البابلى، نادية الجندى، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، كل هؤلاء الكوكبة وغيرهم الكثيرون الذين يحتاجون جهدا من البحث والتدقيق ليكون تكريمهم الحدث الأهم هذا العام.. الفكرة قد تكون بعيدة وتنفيذها شبه مستحيل، ولكننى أثق فى القائمين على منتدى الشباب فى أن يحولوا الأحلام لحقائق وواقع نعيشه، يستحق من تبقى من جيل الرواد فى شتى المجالات أن نتذكرهم ونمنحهم تكريما يليق بهم، يستحق كل من ساهم فى تشكل ثقافة ووجدان وعقل المصريين أن ينال قدره من تكريم يفخر به فى حياته وتتذكره أسرته وأحفاده بعد رحيله..



