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دينا باول.. المصرية التى قالت لـ"ترامب" لأ مرتين ورشحها للأمم المتحدة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:55 ص
دينا باول.. المصرية التى قالت لـترامب لأ مرتين ورشحها للأمم المتحدة
دينا باول
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وكالات
 

أعلن مصدر مطلع في الإدارة الأمريكية، أن دينا باول، المسؤولة التنفيذية في بنك غولدمان ساكس، انسحبت من دائرة المرشحين لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وأبلغت باول الرئيس دونالد ترامب، هاتفيا بأنها تشرفت بأن يجرى النظر في توليها المنصب، لكنها تخطط للبقاء في غولدمان ساكس.

وقال مصدر مطلع، إن الرئيس الأمريكي يبحث إسناد المهمة إلى السفيرة الأمريكية في كندا كيلي كرافت، وقال مصدر آخر، إن وزير الداخلية ريان زينكي مرشح لتولي المنصب.

وتحدث ترامب، مع "باول" عن المنصب منذ إعلان السفيرة الحالية نيكي هيلي اعتزامها الاستقالة هذا الأسبوع.

وشغلت باول من قبل منصب نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، وعادت "باول"، إلى غولدمان ساكس هذا العام وهي عضو في اللجنة الإدارية بالبنك.

وذاع صيت باول، في ديسمبر الماضي، عندما أعلنت استقالتها من منصبها عقب إعلان ترامب رسميا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، قالت حينها إن باول، كانت تعتزم البقاء سنة واحدة في منصبها، مشيرة إلى أن مغادرتها غير مرتبطة بالقرار المتعلق بالقدس.

ودينا باول من أصول مصرية، إذ ولدت عام 1973 في القاهرة لأب يعمل ضابطا في الجيش المصري، وأم متخرجة في الجامعة الأميركية، قبل أن تقرر أسرتها القبطية الهجرة إلى ولاية تكساس، حيث كان والدها يقود حافلة، ويدير مع والدتها بقالة في مدينة دالاس.

وقال ترامب، الأربعاء، إن لديه عدة مرشحين لخلافة هيلي التي أعلنت استقالتها يوم الثلاثاء.

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