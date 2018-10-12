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هواواي تطلق الجيل الجديد من الحلول السحابية المتكاملة FusionCloud 6.5

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:51 ص
هواواي تطلق الجيل الجديد من الحلول السحابية المتكاملة FusionCloud 6.5
شركة هواوي - أرشيفية
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استمرارًا لما بدأته الشركة في مؤتمرها هواوي كونكت 2018 الخاص بالذكاء الاصطناعي، أطلقت هواوي الجيل الجديد من خدمات الحلول السحابية المتكاملة FusionCloud 6.5 بجانب إطلاقها خدمة التخزين السحابي FusionStorage، والتي ستساعد في توفير حلول أكثر ذكاءً للمستخدمين.

وتسعى الشركة الصينية إلى توفير خدمات متعددة من الحلول السحابية التي تساعد المشتركين على ابتكار تقنيات جديدة في أعمالهم لتحقيق أقصى استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تهدف لربطهم بشكل أكبر مع خدماتها من خلال توفير خدمات التخزين السحابي عالية الكفاءة.

وتقدم FusionCloud 6.5 أكثر من 50 خدمة مختلفة في 9 مجالات مقارنة مع الجيل السابق، كما تقدم خلال تقنيات ذكاء اصطناعي للشركات والمؤسسات وخدمات سحابية لتقديم حلول متكاملة بشكل خاص مع إمكانية توفير المؤسسات لخدماتها للمستخدمين من خلال إتاحة الفرصة لتطوير أنظمة خاصة ودمجها مع الخدمات السحابية للشركة.

والشي المميز في هذا الأمر، أن هواوي أتاحت الفرصة لربط خدماتها مع خدمات أمازون السحابية AWS وكذلك خدمات مايكروسوفت Azure، بالإضافة للعديد من الخدمات الأخرى.

أما بالحديث عن خدمة التخزين السحابي FusionStorage، فهي تقدم العديد من المزايا لدعم FusionCloud 6.5 في توفير تقنيات الحوسبة السحابية المتمثلة في؛ البنية الأساسية كخدمة ” IaaS”، والمنصات كخدمة ” PaaS”، والبيانات كخدمة ” DaaS” والتي تعتبر من أهم الحلول المتبعة عالميًا للشركات بكافة أنواعها.
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