بعد ارتفاعها.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-10-2018 في مصر

شهد سعر الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات أمس (الخميس)، ارتفاعًا بنحو 7 جنيهات، متأثرًا بارتفاع أسعار المعدن عالميا.





وسجل سعر الجرام "عيار 18" سعر 517.70 جنيه، بينما "عيار 21" بسعر 604 جنيهات، وبلغ سعر "عيار 24" 690.25 جنيه وبلغ سعر الجنيه الذهب 4832 جنيها.





وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1198.04 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1201.6 دولار للأوقية.





وفي التعاملات الفورية، صعدت أسعار الذهب بعد تراجع أسواق الأسهم في آسيا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عدة أشهر وانخفاض الدولار لكن المكاسب كانت محدودة بفعل توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة عدة مرات في العام المقبل.





وانخفضت الأسهم الآسيوية لأدنى مستوى في 19 شهرا يوم الخميس بعدما تكبدت البورصة الأمريكية أسوأ خسائرها في ثمانية شهور وهو ما أدى لعزوف أوسع نطاقا عن المخاطرة.







