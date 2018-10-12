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ملصق "المومياء" يدخل تاريخ السينما.. والمزادات

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:59 ص
ملصق المومياء يدخل تاريخ السينما.. والمزادات
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وكالات
 

أعلنت دار سوذبيز للمزادات أن ملصقا نادرا وأصليا من فيلم الرعب الكلاسيكي "المومياء" (ذا مامي) الذي لعب فيه دور البطولة الممثل بوريس كارلوف، من المتوقع أن يباع بمبلغ يتجاوز مليون دولار.

وهذا واحد من 3 نماذج معروفة باقية من الملصق الأصلي من الفيلم الذي أنتج عام 1932. وسبق أن سجل الملصق رقما قياسيا قبل أكثر من 20 عاما، عندما بيع بمبلغ 453 ألف دولار.

وتتوقع الدار أن يباع الملصق بما بين مليون و1.5 مليون دولار، ليكسر بذلك الرقم القياسي الذي حققه ملصق فيلم الرعب (دراكولا) لعام 1931 وهو 525800 دولار.

وكان الفيلم من بطولة بيلا لوجوسي الذي كان ينافس كارلوف.

ومن المقرر أن تبدأ المزايدة بمبلغ 950 ألف دولار وسيظل المزاد مفتوحا على الإنترنت حتى 31 أكتوبر.


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