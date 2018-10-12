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خاص - إسلام نبيل حارس القناة: ضربتي الجزاء من وحي الخيال وأثبتنا أحقيتنا أمام الجميع

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:25 ص
خاص - إسلام نبيل حارس القناة: ضربتي الجزاء من وحي الخيال وأثبتنا أحقيتنا أمام الجميع
ااسلام نبيل
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مريم عبد الحكيم
 

 

أكد إسلام نبيل حارس مرمي نادي القناة في حديثه الخاص لـ"الفجر الرياضي"، رضاه التام عن أداء فريقه في اللقاء الذي جمع القناة بطلائع الجيش وانتهى بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

وأردف: "قدمنا مباراة جيدة أثبتت لكل من شاهدها أحقيتنا بتصدر مجموعة القاهرة وأن هذه مجرد بداية والقادم أفضل بكثير".

 

وبسؤاله عن التحكيم أوضح حارس القناة: "الصور والفيديوهات كفيلة بإثبات أن ضربتي الجزاء من وحي الخيال وبشكل عام جميعنا يعرف حال التحكيم في مصر".

 

وتابع: "رسالتي لجمهور القناة هي الوعد الدائم لهم بمذل المزيد من الجهد كي يعود النادي لمكانته الطبيعية في الدوري الممتاز باذن الله وكذلك هذا ما أقوله دوماً لزملائي اللاعبين وللجهاز الفني للفريق".

 

واختتم: "طموحاتي الشخصية تتمثل في رغبتي الحثيثة في عودتي من جديد للدوري الممتاز وأسأل الله التوفيق".

المزيد عن: مصر رياضة حارس القناة الاخبار الرياضية اسلام نبيل اخبار الرياضة
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