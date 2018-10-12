ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مدرب الأرجنتين يعترف: لا يمكن أن نلعب بدون ليونيل ميسي

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:13 ص
مدرب الأرجنتين يعترف: لا يمكن أن نلعب بدون ليونيل ميسي
ميسي
طباعة
عمر عبد العزيز
 

أكد ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، أنه من المستحيل أن يلعب في المباريات المقبلة، بدون الإعتماد على النجم منتخب التانجو، ليونيل ميسي.

 

وصرح سالكوني بعد فوزه العريض على العراق بنتيجة 4-0 : "سأسعى لاستدعاء ميسي في الفترات المقبلة، لنكون فريقًا قويًا مستقبلًا".

 

وقال سالكوني خلال المؤتمرالصحفي الذي أقيم بعد لقاء فريقه بمنتخب العراق في افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو، أن فريقه لم يقدم مجهود كبير في لقاء العراق بسبب إعياء السفر.

 

وشدد بأنه سيتم غلق مناطق فريقه الخلفية أمام المنتخب البرازيلي، وأنه سيلعب لقاء جيد وسينافسهم في المباراة المقبلة في مدينة جدة.

 

المزيد عن: ميسي سكالوني رياضة السوبر كلاسيكو الارجنتين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقع نتيجة مباراة مصر وسوازيلاند بالتصفيات الإفريقية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
-
x
17:00
-
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
بلجيكا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
19:45
-
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
-
x
16:30
-
مالاوي
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
مصر
-
x
19:00
-
سوازيلاند
ساحل العاج
-
x
19:00
-
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
-
x
21:45
-
بنين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/12/2018 4:30:02 AM