مدرب الأرجنتين يعترف: لا يمكن أن نلعب بدون ليونيل ميسي

أكد ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، أنه من المستحيل أن يلعب في المباريات المقبلة، بدون الإعتماد على النجم منتخب التانجو، ليونيل ميسي.

وصرح سالكوني بعد فوزه العريض على العراق بنتيجة 4-0 : "سأسعى لاستدعاء ميسي في الفترات المقبلة، لنكون فريقًا قويًا مستقبلًا".

وقال سالكوني خلال المؤتمرالصحفي الذي أقيم بعد لقاء فريقه بمنتخب العراق في افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو، أن فريقه لم يقدم مجهود كبير في لقاء العراق بسبب إعياء السفر.

وشدد بأنه سيتم غلق مناطق فريقه الخلفية أمام المنتخب البرازيلي، وأنه سيلعب لقاء جيد وسينافسهم في المباراة المقبلة في مدينة جدة.