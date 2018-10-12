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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل منفذ عملية الطعن جنوب نابلس

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:52 ص
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل منفذ عملية الطعن جنوب نابلس
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، منفذ عملية الطعن فى حوارة بعد اقتحام منزله فى قرية جماعين جنوب نابلس.

وقالت مصادر أمنية، إن القوات خاصة دخلت إلى القرية عبر مركبات خاصة، واقتحمت منزل منفذ عملية حوارة بعد وقت قصير من دخوله إلى المنزل ونقلته إلى معسكر حوارة جنوبا.

وأضافت أن منفذ العلمية ظهر اليوم هو الشاب مُعز قاسم حسين "19  عاما" وادت الى اصابة جندى اسرائيلى بجراح.

واغلقت قوات الاحتلال، كافة المداخل الرئيسى لنابلس وحواحز "حوراة" و"زعترا" ومدخل "شافى شمرون" بالبوابات الحديدية، وحاجز "عناب" واجرت عمليات تفتيش دقيقة للمركبات والمواطنين قبل أن تتمكن من اعتقال المنفذ.
المزيد عن: نابلس قوات الاحتلال الاسرائيلي عملية الطعن الاحتلال الاسرائيلي
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